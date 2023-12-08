52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева получила ТЭФИ за шоу «Секрет на миллион». Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве в Малом театре состоялась церемония вручения премии ТЭФИ. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Кудрявцева. Для Леры минувший вечер стал особенным: ее программа «Секрет на миллион» одержала победу в номинации «Развлекательное ток-шоу выходного дня». Отметим, что до 2023 года передача 4 раза доходила до финала премии.

Телеведущая отметила, что это событие стало для нее знаковым. «Как долго я этого ждала. Премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Нет слов, пока одни эмоции», — высказалась Лера в личном блоге.

В номинации «Легендарные телевизионные программы» победила передача «Что? Где? Когда?». Лучшим телеведущим был признан Николай Цискаридзе.

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