52-летняя певица Кристина Орбакайте показала поклонникам морщинистое лицо. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог знаменитости.

Известно, что после отпуска Орбакайте отправилась на заработки в Израиль. Певица поделилась роликом и рассказала, в каких южных городах состоятся ее концерты. Также Кристина добавила: в ближайшем времени она не планирует выступлений в России.

К слову, для записи видео артистка воспользовалась фильтрами, которые омолаживают внешность. Из-за этого лицо певицы выглядело помолодевшим, чего не скажешь о ее шее и зоне декольте. Дело в том, что на этих частях тела, а также в зоне вокруг глаз фильтры не сработали. На контрасте с лицом стали заметны морщины Кристины и пигментные пятна.

Ранее мы писали о том, что певица Кристина Орбакайте после долгой паузы выступила в Израиле в коротком платье. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Раймонд Паулс не пустил певицу Аллу Пугачеву на прощание с умершей супругой.