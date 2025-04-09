52-летний актер Денис Матросов рассказал о третьем браке с Рудич-Каструбиной

52-летний актер Денис Матросов рассказал о третьем браке с Оксаной Рудич-Каструбиной. Артист посвятил трогательный пост возлюбленной в соцсети.

Оксана Рудич-Каструбина отметила день рождения. В честь этого события актер публично обратился к супруге. Он считает, что брак с Оксаной станет удачной попыткой обрести счастье. По его мнению, залог идиллии в их доме заключается в трудоголизме жены. Как выяснилось, помимо домашних дел, Оксана решает вопросы, связанные с руководством театра Матросова. А еще она воспитывает детей от прошлых отношений Дениса.

«Ты заботливый, терпеливый, добрый друг и вдохновляющий воспитатель для Феди и Вани. Йога-гуру после бессонной ночи, показывающая мастер класс по выживанию. Еще самая красивая хозяйка, в чьих руках даже мои хаотичные идеи превращаются в гениальные спектакли», — высказался артист.

Денис добавил, что благодаря чувству юмора и мудрости избранницы его жизнь стала ярче.

Напомним, актер женился в третий раз в 2024 году.

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