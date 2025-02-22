Денис Матросов не смог выйти на сцену после страшной травмы: подробности

Получивший травму колена после ДТП актер Денис Матросов перенес спектакль со своим участием с 19 февраля на 25 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале театра звезды.

19 февраля 52-летний актер должен был сыграть в спектакле «Ты будешь мой!» в ООЦ им. Моссовета, но его перенесли на конец марта из-за травмы Матросова.

Как пояснили в театре, зрители могут вернуть полную стоимость за билеты на тех ресурсах, где они были приобретены.

Напомним, машина Матросова столкнулась с полицейским авто в Москве. Актер получил травму ноги. Денис был один в момент столкновения — он возвращался домой после того, как отвез в школу сына. Пресс-секретарь артиста рассказывала, что он оказывает содействие в расследовании аварии.

Пострадавший в ДТП полицейский находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, Матросов не уступил дорогу полицейской машине, хоть она и ехала с включенной сиреной. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее звезда «Кармелиты» говорил, что все-таки выйдет на сцену, несмотря на травму ноги. Но видимо все оказалось серьезнее, чем думал актер.