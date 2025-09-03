52-летний актер Денис Матросов перестал скрывать седину. Денис показал внешность после смены имиджа в соцсети.

В личном блоге Матросова появился ролик с Екатериной Волковой. Вместе с коллегой он исполнил трендовый танец под песню Татьяны Булановой. Однако пользователи Сети обратили внимание не на движения артистов, а на изменившуюся внешность Дениса. Так, Матросов предстал перед публикой с поседевшими волосами. Многие признались, что не сразу узнали актера, сравнив его с Сергеем Светлаковым.

«Денис поседел. Даже не узнала вас сначала. На Светлакова похож. Поверить не могла, что это Денис Матросов. Вам, если честно, идет такой цвет», — написали россияне.

Актер не стал комментировать смену имиджа. Существует вероятность, что преображение связано с новой ролью.

