Актер Денис Матросов рассказал о состоянии после срочной операции в три часа ночи

Актер Денис Матросов рассказал, что перед премьерой спектакля «Сирано де Бержерак» в 2024 году «неудачно» ударился локтем. Спустя время случился бурсит, и потребовалась срочная операция.

О проблемах со здоровьем артист сообщил в интервью WomanHit.ru.

«К врачу не пошел, думал, само пройдет, отработал еще несколько спектаклей. Как итог, затянул. Воспаление, случился бурсит, подскочила высокая температура. Больница и срочная операция в три часа ночи», - поделился Матросов.

Несмотря на операцию, актер решил выйти на сцену - не хотел подводить ни зрителей, ни коллег. Перед началом ему сделали перевязку, весь спектакль за кулисами дежурил врач-хирург.

Матросов обратил внимание на то, что его персонаж Сирано тоже страдал от боли в руке. Актер увидел в этом «странное совпадение».

На вопрос о травмах в профессии, он рассказал, что «калечился» на сцене. При этом в фильмах актеру нравилось самому исполнять трюки, но после неудачного выполнения одного из них Матросов стал прибегать к услугам каскадеров.

Держать спортивную форму актеру помогают спортзал, плавание и кардионагрузки. Иногда Матросов посещает ночные тренировки по хоккею, но говорит, что делать это «тяжеловато».

Ранее актер рассказывал о браке с Оксаной Рудич-Каструбиной. Напомним, он женился в третий раз в 2024 году.