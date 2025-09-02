Появилось первое за 1,5 года фото исполнителя хита «Медуза» Матранга из рехаба

Появилось фото рэпера Матранга, известного по хиту «Медуза», сделанное в рехабе. Это первый за полтора года снимок артиста – все время он не появлялся на публике.

Фотографию музыканта публикует Telegram-канал «Звездач».

На снимке артист в футболке и свободных штанах запечатлен рядом с сотрудницей рехаба в медицинской маске. Поклонники решили, что фото сделано недавно – на голове артиста видны те самые татуировки, которые были сделаны в Таиланде.

Как писал Telegram-канал Mash, Матранг (настоящее имя Алан Хадзарагов – прим.) с января 2024 года лечится в психо-наркологическом рехабе во Внуково. Сообщалось, что у артиста выявили не только тяжелую зависимость, но и психическое расстройство. Говорилось, что стоимость лечения в месяц составляет 150 тысяч рублей, а пациентов изолируют от внешнего мира и разрешают один звонок в неделю.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) вышел из рехаба после пяти месяцев лечения.