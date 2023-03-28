51-летняя звезда «Глухаря» Виктория Тарасова сообщила о домогательствах театральных деятелей

Виктория Тарасова знаменита благодаря своей роли в сериале «Глухарь». Кинокартина вмиг сделала актрису звездой экранов. Нередко среди россиян бытует мнение о том, что построить успешную карьеру в этой сфере можно только за счет связи с режиссером. В новом интервью для канала «PROжизнь» 51-летняя знаменитость опровергла эти домыслы и поделилась своей историей.

Виктория не стала отрицать: когда-то ей поступали двусмысленные намеки со стороны театральных деятелей. Мужчины заявляли, что за ужин с продолжением Тарасова может рассчитывать на роль в спектакле, однако сама актриса отвечала на подобное решительным отказом.

«Известный театральный человек собирал спектакль. Я туда поехала. Мне так нужна была та работа. Там прямо в лоб мне сказали: "Завтра берем на работу. В семь идем ужинать, а потом ко мне. Придешь, заберешь пьесу, и ты работаешь, детка"», — поделилась воспоминанием Тарасова.

Похожая ситуация с ней произошла и при общении с продюсером одного фильма, но и в этот раз обидчик получил отказ.

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