Карьера едва не закончилась: Екатерина Климова стала жертвой домогательств трех режиссеров

Екатерина Климова считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Публику интересует не только личная жизнь одной из самых красивых актрис России, но и ее успехи на профессиональном поприще. Экс-супруга Петренко довольно редко дает интервью, однако на днях она сделала исключение и в беседе с Надеждой Стрелец поделилась шокирующими подробностями из своей жизни.

В народе существует мнение о том, что хорошие роли в кино достаются благодаря связи с режиссером. Климова поспешила опровергнуть эти домыслы, но при этом она отметила: в ее карьере были случаи, когда деятели искусства оставляли ей двусмысленные намеки.

«У меня был очень неудачный год, когда мне трое режиссеров сказали, что мне надо сделать. Когда я в Сочи попала на кинофестиваль и всех встретила, я подумала, как так оказалось?» — поделилась откровением Екатерина.

По словам знаменитости, на тот момент ей казалось, что актерская карьера закончилась. Несмотря на это, Климовой важно лишь одно: она сумела остаться собой и сделать правильный выбор.

«У тебя есть возможность встать уйти, не получить эту роль, если тебе так дорога твоя честь. Если ты решил, что ничего страшного, то тогда это просто стыд и позор об этом говорить», — резюмировала Климова.

Ранее Екатерина рассказала об отношениях с Петренко после развода. Актриса призналась: несмотря на разногласия, они с экс-супругом «пытаются слышать друг друга». Полное высказывание знаменитости читайте здесь.