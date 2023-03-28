«Проходила химиотерапию и радиацию»: 68-летняя Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком

В последнее время все внимание публики приковано к Лайме Вайкуле. Знаменитость давно не проживает на территории РФ, но, несмотря на это, ее имя по-прежнему появляется в заголовках СМИ. Причиной подобного являются провокационные высказывания артистки. Совсем недавно она заявила, что своими концертами «кормила» СССР, вот почему никто не имеет права оставлять гневные высказывания в ее адрес. На этот раз Лайме вновь посвящено медийное пространство, правда, по очень тревожному поводу.

Ни для кого не секрет, что 30 лет назад певица победила онкологию, однако прошлым летом появились слухи о возникшем рецидиве у нее. На вопросы о своем здоровье знаменитость всегда отвечала крайне уклончиво, но в новом интервью для шоу «И грянул Грэм» Вайкуле откровенно рассказала о недуге.

Певица вспомнила тот этап жизни, который она провела в Америке. По словам Лаймы, именно тогда она научилась «улыбаться и делиться проблемами». Знаменитость считает, что своей историей сможет помочь всем людям, страдающим от онкологии.

«Я проходила химиотерапию, радиацию. Многим знакомым твердила: "Это закончится, и потом все будет хорошо, надо просто пережить". Я стала другим человеком», — поделилась откровением 68-летняя артистка.

Также знаменитость добавила: с Америкой у нее связаны самые теплые воспоминания, вот почему она мечтала о карьере в этой стране, но из-за семьи отказалась от переезда.

«Я не вижу, как стареет моя мама, как умирают мои собаки, как появляются дети у моих сестер. И вот тогда какая-то переоценка ценностей произошла, и я вернулась домой», — резюмировала Вайкуле.

Ранее Илона Броневицкая рассказала, на что на самом деле шли деньги кормившей СССР Вайкуле. Подробности читайте в этой статье.