51-летняя жена певца Стаса Михайлова пожаловалась, что поправилась на 5 кг
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51-летняя жена певца Стаса Михайлова пожаловалась, что поправилась на 5 кг. Инна показала фигуру в соцсети.
В личном блоге Инны появилось фото в вечернем черном платье, которое подчеркнуло фигуру. Знаменитость дополнила образ колготками, сапогами и укладкой в виде локонов. Михайлова призналась, что задумалась о стрижке. Жена певца считает, что поправилась, и хочет прикрыть округлившееся лицо.
«Прибавила 5 кг. Страдаю. Решила подстричься, чтобы прикрыть округлившееся лицо», — заявила она.
В конце 2024 года Инна признавалась, что весит 67 кг. Она вместе с мужем начинала худеть и придерживаться интервального голодания. Также супруги убрали из рациона мучное и сладкое. Благодаря этому Михайлов смог похудеть на 17 кг.
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