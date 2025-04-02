51-летняя жена певца Стаса Михайлова пожаловалась, что поправилась на 5 кг

В конце 2024 года Инна признавалась, что весит 67 кг. Она вместе с мужем начинала худеть и придерживаться интервального голодания. Также супруги убрали из рациона мучное и сладкое. Благодаря этому Михайлов смог похудеть на 17 кг.

Ранее Стас Михайлов объяснил, почему отказывается снимать в клипах свою жену. Подробности читайте в этой новости.

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