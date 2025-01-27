Стас Михайлов объяснил, почему отказывается снимать в клипах свою жену
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Стас Михайлов объяснил, почему отказывается снимать в клипах свою жену. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь!».
Журналисты привыкли к тому, что Стас Михайлов редко появляется на красных дорожках в сопровождении жены. Не снимается Инна Михайлова и в клипах мужа. По словам певца, причина в том, что его супруга не любит публичности.
«Она — не публичный человек. Она не особо любит всю эту историю», — рассказал он.
Артист добавил, что Инна не ревнует его к героиням клипов. Михайлов также заявил, что иногда его жена принимает участие в кастинге актрис. Так, именно она одобрила кандидатуру Екатерины Волковой для роли в последнем клипе.
Напомним, Стас Михайлов поженился на Инне в 2011 году. Супруги воспитывают общих дочерей Иванну и Марию.
Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов в детстве был закрытым ребенком из-за желания добиться успеха.