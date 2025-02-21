51-летняя певица Наташа Королева раскритиковала концерт Дженнифер Лопес в ОАЭ. Об этом сообщает «Жизнь».

20 февраля Наташа Королева посетила концерт Лопес в ОАЭ, на котором та исполнила свои главные хиты. Однако Наташа не впечатлилась выступлением зарубежной звезды. По ее мнению, Лопес уделяет больше внимания танцам, чем музыке.

«Конечно же, она танцовщица. Как ни странно, по репертуару очень мало хитов. Их раз-два, и обчелся. Концерт шел час и десять минут, а в таком темпе больше и не надо, но ей тяжело», — высказалась артистка.

По словам Наташи, Лопес знала про ее присутствие на концерте, поэтому после выступления она зашла к ней в гримерку.

Несмотря на критику концерта, Королева не скрывает, что «драйвово» провела время.

Ранее сообщалось, что певица Наташа Королева не приехала на 79-летие матери, живущей в США. Подробности читайте в этой новости.

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