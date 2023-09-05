Оперная певица Анна Нетребко публично поздравила особенного сына с 15-летием

51-летняя певица Анна Нетребко показала особенного сына в его день рождения. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

15 лет назад Нетребко родила сына от баритона из Уругвая, с которым она была помолвлена. Оперная певица не скрывает, что у ее наследника имеются особенности в развитии: врачи диагностировали у Тияго аутизм. По словам звездной мамы, у мальчика были проблемы с общением, однако опытные специалисты помогли от них избавиться. На данный момент Тияго учится в 9 классе вместе с другими ребятами.

В честь дня рождения сына Анна показала его редкие фотографии. Нетребко трогательно обратилась к наследнику и заявила: «Не пытайтесь понять тинейджера. Просто любите».

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