24-летняя особенная дочь Лолиты сменила имидж и увлеклась цирковым искусством

Певица Лолита Милявская воссоединилась со своей особенной дочерью во время поездки за границу. В личном блоге артистка показала, как изменилась ее наследница за время разлуки, а также рассказала, чем сейчас она занимается.

В этом году 24-летняя Ева окончила филологический факультет в Варшавском университете, именно поэтому сейчас она погружена в поиск подходящей работы. Тем не менее, не забывает она и следить за собой, прибегая к различным экспериментам со внешностью. Несколько лет девушка не изменяла длинным волосам, которые часто держала заколотыми. Однако с завершением обучения ей захотелось обрезать косу, так что теперь Ева наслаждается каре.

По поводу поиска вакансий Лолита не переживает, так как считает, что ее дочь сможет достичь успеха во многих областях. По мнению певицы, у Евы есть талант запоминать большие объемы информации. Например, сейчас она знает практически обо всех знаменитых артистах и режиссерах цирка, так как увлеклась этим искусством.