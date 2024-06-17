51-летняя актриса Яна Троянова* заявила, что ей угрожали и вынудили уехать из РФ

51-летняя актриса Яна Троянова*(признана иноагентом на территории РФ) заявила, что ее вынудили уехать из России. Telegram-канал «Хуже и не скажешь» опубликовал фрагмент нового интервью Трояновой*.

Актриса уже несколько лет не проживает на территории России. В беседе с журналистами Яна* заявила, что ее эмиграция была вынужденной. По словам знаменитости, ее запугивали тюремным сроком и убийством.

«Это вынужденная эмиграция. Нас выперли запугиванием. Я обладаю огромной народной любовью. Я девушка с Урала, вообще неумно со мной связываться. Россия знает меня как Ольгу и как человека, который имеет твердую позицию», — высказалась Яна*.

Артистка добавила, что она никогда не отворачивалась от страны.

Ранее в Госдуме родным Яны Трояновой* предложили экстренно госпитализировать актрису. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что умершая Анастасия Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей. Актриса ушла из жизни после 5-летней борьбы с раком.

*признана иноагентом на территории РФ