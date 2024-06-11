«Вижу психически больного человека»: депутат Госдумы предложил госпитализировать Яну Троянову*

В Госдуме отреагировали на слова Яны Трояновой* (признана иноагентом на территории РФ) после того, как она назвала заслуженными призывы лишать жизни россиян. Депутат Султан Хамзаев назвал актрису «больным человеком».

Хамзаев отметил, что любому больному человеку, в том числе алкоголику или наркоману, свойственно агрессивное поведение и несвязная речь. По его словам, Троянова* не видит реальность и не осознает в ней свою роль.

«Даже в этом отрывке и в целом, чуть шире посмотрев это интервью, я вижу психически больного человека», — цитирует его RT.

Звезда сериала «Ольга» высказала свою политическую позицию в отношении российских властей в 2023 году. После этого со всех видеоплатформ удалили проекты с участием Трояновой*. Сейчас она живет во Франции, где работает над собственными проектами.

Ранее актриса заявила, что ее соотечественники заслуживают высказывание «русских надо убивать, даже детей». Или как украинцы говорят «хороший русский — мертвый русский». Также она обвинила Родину в своем алкоголизме.

После глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отметил, что актрису могут внести в список террористов, чтобы навсегда закрыть ей въезд в Россию.

*(признана иноагентом на территории РФ)