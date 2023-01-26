Марина Федункив назвала особенность мужа-итальянца, которую до сих пор не может принять

Марина Федункив является одной из самых ярких и харизматичных женщин в отечественном шоу-бизнесе. Пользователи Сети неоднократно отмечали превосходное чувство юмора знаменитости, скорее всего, именно этим актриса и привлекла своего мужа-итальянца. В новом интервью для издания «Газета.Ru» звезда рассказала, как изменилась ее жизнь после свадьбы.

По словам Марины, для нее штамп в паспорте — это формальность и документальное подтверждение отношений. Однако после этого судьбоносного события в их отношениях со Стефано появилось еще больше нежности. Актриса без стеснения признается: именно своей заботой ее когда-то и покорил итальянец, однако в мужчине есть одна черта, к которой до сих пор трудно привыкнуть.

«То, что до сих пор меня смущает, — это особое отношение итальянцев к еде, для них правильно только так, как готовят в Италии. Вкуснее их кухни ничего нет», — высказалась Марина.

Несмотря на это, избранник знаменитости относится с большим уважением к русским традициям, поэтому итальянец с удовольствием отведал в новогоднюю ночь главное блюдо — салат «Оливье».

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