«У Аллы было каменное лицо»: фаворит Пугачевой назвал внезапную причину расставания с ней
Фаворит Аллы Пугачевой рассказал о реакции певицы на его измену.
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Фаворит Аллы Пугачевой рассказал о реакции певицы на его измену. Сергей Савин поделился откровением с изданием aif.ru.
Певец познакомился с Пугачевой во время съемок проекта «Фактор А». По словам артиста, Алла Борисовна уделяла ему особое внимание и всегда старалась с ним уединиться. Кроме того, в недавнем интервью Савин заявил, что из-за него певица была готова отменить свадьбу с юмористом. В очередной беседе с журналистами Сергей поделился новыми подробностями отношений с Пугачевой.
По словам Савина, артистка потратила на него много денег. Она полностью оплатила ему три клипа, альбом песен и лечение после ДТП. Общение Аллы Борисовны и Сергея прекратилось тогда, когда она узнала о новом романе фаворита.
«Все это она выбросила в мусор, когда в дело вступила женская ревность. У Аллы было каменное лицо. Я не мог ее узнать, настолько она была оскорблена моей изменой», — высказался Сергей.
Новой избранницей певца стала клипмейкер Ирина Миронова. По воспоминаниям Савина, после расставания их общение с Пугачевой прекратилось. Исполнительница хита «Арлекино» «болезненно отнеслась» к его измене.
Ранее мы писали о том, что у двойняшек певицы Аллы Пугачевой найден отец, готовый сдать ДНК-тест. Подробности смотрите в этой статье.