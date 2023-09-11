«У Аллы было каменное лицо»: фаворит Пугачевой назвал внезапную причину расставания с ней

Фаворит Аллы Пугачевой рассказал о реакции певицы на его измену. Сергей Савин поделился откровением с изданием aif.ru.

Певец познакомился с Пугачевой во время съемок проекта «Фактор А». По словам артиста, Алла Борисовна уделяла ему особое внимание и всегда старалась с ним уединиться. Кроме того, в недавнем интервью Савин заявил, что из-за него певица была готова отменить свадьбу с юмористом. В очередной беседе с журналистами Сергей поделился новыми подробностями отношений с Пугачевой.

По словам Савина, артистка потратила на него много денег. Она полностью оплатила ему три клипа, альбом песен и лечение после ДТП. Общение Аллы Борисовны и Сергея прекратилось тогда, когда она узнала о новом романе фаворита.

«Все это она выбросила в мусор, когда в дело вступила женская ревность. У Аллы было каменное лицо. Я не мог ее узнать, настолько она была оскорблена моей изменой», — высказался Сергей.

Новой избранницей певца стала клипмейкер Ирина Миронова. По воспоминаниям Савина, после расставания их общение с Пугачевой прекратилось. Исполнительница хита «Арлекино» «болезненно отнеслась» к его измене.

Ранее мы писали о том, что у двойняшек певицы Аллы Пугачевой найден отец, готовый сдать ДНК-тест. Подробности смотрите в этой статье.