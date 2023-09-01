Телеведущая Юлия Высоцкая сообщила, что относится к мужу Кончаловскому как к отцу

Телеведущая Юлия Высоцкая сообщила, что относится к Андрею Кончаловскому как к отцу. Знаменитость поделилась откровением с изданием Psychologies.ru.

Высоцкая и Кончаловский считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги вместе уже 27 лет. Однако, по словам Юлии, их отношения нельзя назвать «безоблачными»: звездная пара прошла через скандалы и недопонимания.

Режиссер намного старше избранницы. Именно он научил Юлию, как правильно выходить из конфликтных ситуаций. Если раньше Высоцкая «убегала от размолвок», то теперь она переживает кризисы вместе с возлюбленным.

«Он объяснил, что дело не в том, как себя повел, а в том, что мы хотим дальше. Над отношениями надо работать», — высказалась знаменитость.

Юлия призналась, что Андрей больше отец ей, «чем своим детям». В избраннике Высоцкая обрела не только друга, но и авторитета.

«Наши отношения не безоблачные, но крепкие. Потому что он нашел во мне то, что видел хорошего в своей матери», — резюмировала телеведущая.

Ранее Юлия Высоцкая рассказала о праздновании дня рождения Кончаловского в Италии. Подробности смотрите в этой статье.