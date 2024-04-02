Певица Наташа Королева рассказала о том, как появилась песня «Дельфин и русалка»

Популярная певица Наташа Королева стала гостьей шоу «Развивайка» на Детском радио. Она рассказала о творчестве и о том, как появился хит «Дельфин и русалка».

Артистку часто сравнивают с русалочкой после выхода ее дуэта с Игорем Николаевым. Она признается, что любит свободу, как и героиня композиции. Певица вспомнила, как много лет назад отправилась в круизное путешествие по странам. Когда она оказалась в Копенгагене, то мечтала увидеть памятник русалочке, ведь ее родина – Дания.

«Мы поехали, посмотрели на русалочку, которая находится недалеко, сидит на камушке. У меня даже есть фотография, я сымитировала. Правда камушек был уже не в Копенгагене, а на взморье Финского залива, под Петербургом. Но, тем не менее, я даже сымитировала эту позу, эту фотографию», – поделилась Королева.

Артистка отметила, что поделилась впечатлениями с автором песни Игорем Николаевым. Она рассказала ему о своих детских впечатлениях от сказки, и, возможно, именно этим вдохновила маэстро.

«Наверное, у него именно тогда родилась идея написать песню про дельфина и русалку», – пояснила звезда в эфире Детского радио.

Также Королева раскрыла правила успеха в творчестве. Она отметила, что человек должен иметь невероятное желание, стремление и упорство. По словам артистки, большую роль играет удача.