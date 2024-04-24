Суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце о взыскании алиментов с Прилучного

Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце о взыскании алиментов с Павла Прилучного. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому в Сети нет информации о сумме выплат и подробностей разбирательств. Известно лишь то, что иск Агаты о взыскании алиментов на содержание детей удовлетворен частично.

Актриса обратилась в суд во второй раз. Чем было мотивировано ее решение — в суде не уточнили.

Напомним, что Агата и Павел объявили о разводе в 2020 году. После расставания актерам не удалось сохранить дружеских отношений.

В начале 2024 года в Сети обсуждали роман Агаты и бизнесмена Владимира Перельмана. Как выяснилось, их отношения не были долгими: предприниматель изменил актрисе с ее подругой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актеры Агата Муцениеце и Иван Чуйков будут вести музыкальную премию на RU.TV.