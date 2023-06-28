50-летняя певица Наташа Королева похвасталась пышным бюстом на пляже в Туапсе

Наташа Королева относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Певица ведет активный диалог с публикой и всегда готова обсудить не только профессиональную деятельность, но и личную жизнь. На данный момент исполнительница хита «Желтые тюльпаны» находится на отдыхе в Туапсе. В личном блоге знаменитость поделилась новой фотографией, которая вызвала бурные обсуждения в Сети.

На снимке Королева предстала в синем купальнике и накидке, едва прикрывающей тело, вот почему подписчики не смогли не заметить пышный бюст и складки на животе певицы. Пользователи Сети указали на то, что артистка прибавила в весе, поэтому появились сравнения с Анной Семенович, которая издавна славится пышными формами. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

К слову, сама Наташа никак не реагировала на подобные замечания в свой адрес.

Ранее мы писали о том, что невестка Наташи Королевой преобразилась до неузнаваемости ради свадьбы с сыном певицы. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 63-летний телеведущий Дмитрий Дибров отказался от встреч с живущей во Франции дочерью.