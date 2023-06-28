63-летний телеведущий Дмитрий Дибров отказался от встреч с живущей во Франции дочерью

Дмитрий Дибров не относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Телеведущий ведет уединенный образ жизни и редко общается с прессой. Однако на этот раз мужчина сделал исключение и в откровенной беседе с изданием mk.ru сообщил о семейной драме.

Ни для кого не секрет, что нынешний брак для Дмитрия стал четвертым. Помимо детей от Полины Дибровой, телеведущий имеет сына и дочь от предыдущих отношений. Старшая наследница мужчины проживает во Франции. В этой стране она не только построила успешную карьеру, но и обрела личное счастье: в 2016-м году девушка вышла замуж за армянина и родила дочь. Находящийся в РФ Дмитрий страдает от того, что в сложившихся условиях он не может навещать родственницу. По мнению мужчины, если он отправится во Францию, то соотечественники назовут его предателем.

«Сейчас в Париж особо не налетаешься, сами знаете. Если бы я был уважаемым депутатом, то туда летал бы каждый день, но я не депутат, поэтому и не гоняю», — высказался Дмитрий.

Ранее 63-летний Дмитрий Дибров заговорил о бедственном положении после ухода с ТВ. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 25-летний сын Юлии Меньшовой и его молодая супруга отказались от венчания.