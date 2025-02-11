50-летний шоумен Александр Ревва заявил, что улетел с женой Анжеликой на Кипр. Ревва сообщил об отъезде из страны в соцсети.

Александр Ревва вместе с супругой отправился в романтическое путешествие. В личном блоге он опубликовал снимок с избранницей, на заднем фоне которого запечатлено побережье. Как выяснилось, пара улетела на Кипр.

«Путь и шествие», — лаконично подписал он снимок.

Пользователи Сети с восторгом отреагировали на снимок Александра и Анжелики, назвав их красивой парой.