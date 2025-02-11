НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 февраля 2025, 13:58
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50-летний шоумен Александр Ревва заявил, что улетел с женой Анжеликой на Кипр

50-летний шоумен Александр Ревва заявил, что улетел с женой Анжеликой на Кипр

© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

50-летний шоумен Александр Ревва заявил, что улетел с женой Анжеликой на Кипр. Ревва сообщил об отъезде из страны в соцсети.

Александр Ревва вместе с супругой отправился в романтическое путешествие. В личном блоге он опубликовал снимок с избранницей, на заднем фоне которого запечатлено побережье. Как выяснилось, пара улетела на Кипр.

«Путь и шествие», — лаконично подписал он снимок.

Пользователи Сети с восторгом отреагировали на снимок Александра и Анжелики, назвав их красивой парой.

50-летний шоумен Александр Ревва заявил, что улетел с женой Анжеликой на Кипр

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Обожаю эту парочку! Сколько в вас позитива. Красиво смотритесь! Как же важно найти своего человека», — написали поклонники.

Ранее сообщалось, что Александр Ревва увеличил доходы на 8 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что продюсер Максим Фадеев объявил о поиске солистки для перезапуска «Глюкозы».

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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