50-летний шоумен Александр Ревва заявил, что улетел с женой Анжеликой на Кипр
© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
50-летний шоумен Александр Ревва заявил, что улетел с женой Анжеликой на Кипр. Ревва сообщил об отъезде из страны в соцсети.
Александр Ревва вместе с супругой отправился в романтическое путешествие. В личном блоге он опубликовал снимок с избранницей, на заднем фоне которого запечатлено побережье. Как выяснилось, пара улетела на Кипр.
«Путь и шествие», — лаконично подписал он снимок.
Пользователи Сети с восторгом отреагировали на снимок Александра и Анжелики, назвав их красивой парой.
«Обожаю эту парочку! Сколько в вас позитива. Красиво смотритесь! Как же важно найти своего человека», — написали поклонники.
Ранее сообщалось, что Александр Ревва увеличил доходы на 8 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.
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