Продюсер Максим Фадеев раскрыл детали перезапуска проекта «Глюкоза»

Продюсер Максим Фадеев рассказал, как обстоят дела с перезапуском проекта «Глюкоза». По словам композитора, он не отказывается от своей идеи и активно ищет солистку.

В личном блоге Фадеев ответил на вопросы поклонников и сообщил, что пока проект «Глюкоза» только за стадии разработки. Самое важное — это найти девушку, которая будет его представлять. Пока о кандидатках Максим предпочитает не говорить.

«Буду развивать [проект]», - поделился продюсер.

Напомним, что первой солисткой проекта «Глюкоза» была Наталья Чистякова-Ионова. Задумка была такая, что слушатели не знали, кто именно исполняет песни. Даже в клипах вместо настоящего человека появлялась анимированная девочка с белыми волосами и доберманами. Позже тайну раскрыли и поклонникам представили Наталью.

После завершения работы с Фадеевым певица оставила себе псевдоним Глюкоза, но в прошлом году попала в масштабный скандал после странного поведения на концерте. Тогда продюсер заявил, что не желает, чтобы его творчество ассоциировалось с Натальей.

Ранее Максим Фадеев признался, что не общается с певицей Ольгой Серябкиной.