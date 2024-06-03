«Это кощунственно»: Петр Чернышев заявил, что мошенники вымогали деньги от лица семьи Анастасии Заворотнюк

Накануне в Сети появилась информация о том, что родственникам актрисы Анастасии Заворотнюк, которая ушла из жизни в ночь с 29 на 30 мая, пишут мошенники и пытаются выманить деньги. Супруг знаменитости, фигурист Петр Чернышев, в беседе с ТАСС назвал эти сообщения фейковыми, заявив, что это кощунственно.

После смерти Анастасии Заворотнюк в Сети активизировались мошенники, которые от лица членов семьи актрисы вымогали деньги у людей. Более того, в соцсетях стали распространяться скриншоты сообщений, в которых муж артистки Петр Чернышев якобы просит деньги от имени семьи.

Фигурист заявил, что сообщения якобы от его имени с просьбой о деньгах являются фейковыми, и назвал рассылку подобной информации кощунственной.

«Да, мне сообщили о фейковых сообщениях от моего имени. Поделать с этим, к сожалению, ничего невозможно. Происходило, происходит и будет происходить. Это ужасно, кощунственно. Я не понимаю, почему такие люди есть. Бог им судья», — высказался Петр Чернышев.

Напомним, Анастасия Заворотнюк вышла замуж за Петра Чернышева в 2008 году, а спустя 10 лет у супругов родилась дочь Мила.

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк ушла из жизни после продолжительной болезни в ночь с 29 на 30 мая. На протяжении пяти лет актриса боролась с агрессивной формой опухоли головного мозга — глиобластомой. Церемония прощания с артисткой состоялась 1 июня в Покровском монастыре в Москве.

Ранее сообщалось о том, что Петр Чернышев прервал молчание после смерти Анастасии Заворотнюк.