Заподозрили еще пять лет назад: раскрыто, когда Анастасия Заворотнюк впервые узнала о своем диагнозе

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая ушла из жизни в ночь с 29 на 30 мая после пяти лет борьбы с опухолью мозга, впервые узнала о своем диагнозе в 2019 году. Именно тогда звезда сериала «Моя прекрасная няня» заподозрила у себя серьезные проблемы со здоровьем. Об этом пишет aif.ru.

По информации издания, в 2019 году Анастасия Заворотнюк отправилась на медицинское обследование, по результатам которых актрисе диагностировали рак могла. Тогда же выяснилось, что болезнь необратима.

Как отмечает aif.ru, артистка уже знала о своей болезни во время последнего публичного появления. Речь идет о поездке в Ереван, где Анастасия Заворотнюк представляла ювелирный магазин вместе с телеведущей Анфисой Чеховой. Тогда пользователи Сети заметили шрам на шее знаменитости и предположили, что это последствие лечения или операций.

Сама Анастасия Заворотнюк никак не комментировала домыслы общественности и не сообщала о своей болезни публично. О диагнозе актрисы стало известно только после того, как она полностью прекратила общение с поклонниками и коллегами.

Напомним, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк ушла из жизни после продолжительной болезни в ночь с 29 на 30 мая. На протяжении пяти лет актриса боролась с агрессивной формой опухоли головного мозга — глиобластомой.

1 июня в Покровском монастыре в Москве состоялась церемония прощания с артисткой, на которой присутствовала семья Анастасии Заворотнюк, а также Сергей Жигунов, Илья Авербух, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Тарасова, Григорий Лепс, Лолита и другие знаменитости.

Ранее сообщалось о том, что Григорий Лепс высказался о ролях Анастасии Заворотнюк на церемонии прощания с актрисой.