49-летняя телеведущая Юлия Высоцкая заработала более 150 миллионов рублей на кулинарных шоу

В последнее время все внимание публики приковано к Юлии Высоцкой. Дело в том, что недавно пользователи Сети раскритиковали кулинарное шоу знаменитости и публично высмеяли ее поварские навыки. Несмотря на то, что передача стала поводом для насмешек, Высоцкая заработала на ней внушительную сумму денег.

Как сообщает Telegram-канал Звездач, выручка кулинарных проектов Юлии составила более 150 миллионов рублей. Из этой суммы ставший мемом медиапродукт принес 76 миллионов рублей.

Знаменитость является учредителем двенадцати действующих компаний, среди которых кулинарная студия, кондитерская и кинокомпания супруга Андрея Кончаловского. По информации источника, общая стоимость предприятий Юлии составляет 385 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Юлия Высоцкая иронично ответила на критику своих рецептов и показала новые блюда. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что на тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк завели дело из-за долга в 170 тысяч рублей.