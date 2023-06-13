Юлия Высоцкая иронично ответила на критику своих рецептов и показала новые блюда

Не первый месяц в Сети не утихает скандал вокруг кулинарной передачи актрисы Юлии Высоцкой. Пользователи обнаружили старые фрагменты выпусков, в которых были показаны неудачные рецепты ведущей, и распространили их по Интернету, после чего началось массовое высмеивание готовки супруги Кончаловского, переросшее в травлю. Все это время сама артистка предпочитала никак не комментировать произошедшее, однако сегодня она дала понять, что видела все злые комментарии, но они для нее ничего не значат.

Буквально на днях Высоцкая вернулась в Россию и сразу же стала активно вести блог. Поклонники отметили, что отпуск пошел ей на пользу, и она перестала волноваться по поводу недоброжелателей. Теперь актриса это еще и доказала. Она опубликовала несколько фото своих новых блюд и оставила весьма ироничную подпись: «А эта все готовит».