На тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк завели дело из-за долга в 170 тысяч рублей

Ни для кого не секрет, что Анастасия Заворотнюк уже много лет борется с самой агрессивной формой рака. Поговаривают, лечение актрисы дорого обходится ее семье, поэтому супруг Анастасии постоянно ищет подработку. Несмотря на активные действия мужчины, в Сети часто можно появляется информация о финансовых проблемах звездной семьи. На этот раз подобным сообщениям нашлось подтверждение.

По данным издания kp.ru, ФНС внесла актрису в «черный список» из-за долга в 170 тысяч рублей. При этом часть суммы давно ожидает своей выплаты, вот почему ситуацию передали под контроль судебным приставам.

На данный момент ни супруг Заворотнюк, ни ее официальные представители никак не комментировали подобное сообщение СМИ.

Ранее Татьяна Навка заявила, что Петр Чернышев, избранник Анастасии, отказался от участия в ее шоу из-за желания быть с семьей. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что постаревшего режиссера Никиту Михалкова едва узнали на улице после тяжелой болезни.