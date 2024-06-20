НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 июня 2024, 14:45
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49-летняя продюсер Яна Рудковская сообщила, что попала в ураган в Москве

49-летняя продюсер Яна Рудковская сообщила, что попала в ураган в Москве

© Starface.ru

49-летняя продюсер Яна Рудковская сообщила, что попала в ураган в Москве. Яна показала последствия стихии в личном блоге.

Рудковская выехала из дома в бушующую стихию. Продюсер сняла на видео поваленные деревья и затрудненное движение автомобилей.

«Я не знаю, как мы поедем, надо, чтобы нас пропустили. Смотрите, какой ураган. Боюсь представить, что сейчас будет в Московской области. Будьте аккуратны на дорогах. Ужас, что творится», — высказалась знаменитость.

49-летняя продюсер Яна Рудковская сообщила, что попала в ураган в Москве

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

20 июня в Москве начался ураган под названием «Эдгар». Из-за непогоды пострадали многие люди. Из-за сильных порывов ветра падают деревья, вредя линии электропередач.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская решила отсудить 1,9 млн рублей у ушедшей от Евгения Плющенко фигуристки. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что певец Леша Свик вывел в свет новую возлюбленную, ради которой бросил жену и дочь.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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Яна Рудковская