49-летняя продюсер Яна Рудковская сообщила, что попала в ураган в Москве. Яна показала последствия стихии в личном блоге.

Рудковская выехала из дома в бушующую стихию. Продюсер сняла на видео поваленные деревья и затрудненное движение автомобилей.

«Я не знаю, как мы поедем, надо, чтобы нас пропустили. Смотрите, какой ураган. Боюсь представить, что сейчас будет в Московской области. Будьте аккуратны на дорогах. Ужас, что творится», — высказалась знаменитость.