49-летняя продюсер Яна Рудковская сообщила, что попала в ураган в Москве
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49-летняя продюсер Яна Рудковская сообщила, что попала в ураган в Москве. Яна показала последствия стихии в личном блоге.
Рудковская выехала из дома в бушующую стихию. Продюсер сняла на видео поваленные деревья и затрудненное движение автомобилей.
«Я не знаю, как мы поедем, надо, чтобы нас пропустили. Смотрите, какой ураган. Боюсь представить, что сейчас будет в Московской области. Будьте аккуратны на дорогах. Ужас, что творится», — высказалась знаменитость.
20 июня в Москве начался ураган под названием «Эдгар». Из-за непогоды пострадали многие люди. Из-за сильных порывов ветра падают деревья, вредя линии электропередач.
Ранее сообщалось, что Яна Рудковская решила отсудить 1,9 млн рублей у ушедшей от Евгения Плющенко фигуристки. Подробности читайте в этой новости.
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