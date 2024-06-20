Певец Леша Свик вывел в свет новую возлюбленную, ради которой бросил жену и дочь

Певец Леша Свик перестал скрывать новые отношения. Он вывел в свет блогера Марину Филатову. Ради нее он бросил жену и дочь.

В конце 2023 года бывшая жена артиста объявила о разводе и намекнула, что причиной стала измена. Тогда поклонники заподозрили, что между супругами встала уральская знаменитость, однако официальных подтверждений этому не было. И вот, спустя полгода, Свик решил открыто заявить о своем счастье с Филатовой.

Певец представил девушку публике на концерте в Петербурге. Кадры с выступления он опубликовал в личном блоге. Как давно они вместе, Леша предпочел не уточнять.

Напомним, что женой вокалиста была блогер Ксения Ткачева. Они поженились в 2022 году, а спустя полгода у супругов родилась дочь Эмилия. Свик делился, что очень счастлив с девушкой. Однако семейная идиллия продлилась совсем недолго. В соцсетях Ксения отказалась комментировать расставание, лишь сказала, что подробности могут раскрыть либо Леша, либо «его женщина из Екатеринбурга, которая была на свадьбе».

Ранее певица и актриса Анастасия Стоцкая отреагировала на слухи о тайной свадьбе.