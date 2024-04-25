49-летняя певица Катя Лель сообщила, что проведет майские праздники на Мальдивах. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялось светское мероприятие, гостьей которого стала Катя Лель. В беседе с журналистами артистка рассказала о планах на предстоящие праздники. По словам Кати, майские каникулы не ассоциируются у нее, как у многих, с шашлыками. К тому же она давно не ест мясо. Артистка заявила, что отправится на элитный курорт.

«Я не ем мясо, поэтому без шашлыков. А вот Мальдивы будут, надеюсь, все получится», — рассказала Лель.

Также Kp.ru удалось пообщаться с Люсей Чеботиной. В отличие от коллег, певица проведет праздники за работой. Люся написала новую песню, которая, по ее мнению, имеет все шансы стать хитом.

«Очень интересная песня, с очень классным текстом. Девочки во всех караоке будут эту песню петь, я уверена», — высказалась знаменитость.

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