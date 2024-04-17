«Время пришло»: Катя Лель рассказала о встрече любимого человека

Певица Катя Лель прокомментировала слова журналистов о том, что любовь приходит тогда, когда человек морально к этому готов. Артистка заявила, что у каждого есть момент встречи любви – в ее жизни он скоро будет.

Артистка поделилась размышлениями на этот счет на премьере фильма «Почему ты?» На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Я верю, что каждому из нас уготовлен заранее тот человек, который уже есть в нашем подсознании. И он приходит в тот самый момент, когда время пришло. И обязательно он придет. У каждого есть момент встречи любви», - сказала Лель.

Журналисты поинтересовались: «А у вас он есть?»

На это Лель ответила: «Сейчас пока нет, но скоро будет».