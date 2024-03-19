49-летняя певица Диана Арбенина посетила онколога из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает mk.ru.

На днях певицу заметили в престижной клинике на юго-западе Москвы. Артистка столкнулась с проблемами со здоровьем, поэтому ей потребовалась консультация онколога. Отмечается, что визит к врачу имел профилактический характер.

Диана прошла обследование, результаты которого ее встревожили: некоторые показатели были повышены. Так, например, у нее выявлен высокий уровень белка в крови, который указывает на риски развития сердечного приступа. Напомним, что с этим недугом артистка столкнулась в 2019 году во Франции.

На данный момент певица никак не комментировала сообщения СМИ о плохом самочувствии.

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