«Надо бить по карману, чтобы она перестала зарабатывать»: общественник Бородин выступил за «отмену» Арбениной

Глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин призвал запретить певице Диане Арбениной зарабатывать в России. По его мнению, артистка не должна выступать в регионах, так как имеет не патриотическую позицию.

В личном Telegram-канале Бородин отреагировал на пост вокалистки, в котором она пожаловалась на отмену концерта во Владивостоке и в Южно-Сахалинске. Он поблагодарил губернаторов и отметил, что подобное должно происходить и впредь. По данным общественника, из-за срывов этих выступлений Арбенина потеряла около 5-10 миллионов рублей.

«Надо бить ее по карману, что она перестала зарабатывать на россиянах», - заявил Бородин.

К слову, против Арбениной глава ФПБК выступает из-за того, что, по его мнению, она не поддерживают страну и ни разу не была в ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что за два года певица «смогла доехать только до Ростова».

Напомним, что после отмены последних концертов Диана Арбенина написала пост в личном блоге, в котором раскритиковала чиновников. Она отметила, что больше всего от этого пострадали люди, которые купили билеты в ожидании кумира.

Ранее в ноябре 2023 года в Томске отменили концерт певицы Дианы Арбениной из-за многочисленных жалоб.