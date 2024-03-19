«Пора на работу»: Лера Кудрявцева впервые появилась на съемках после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева, как и планировала, вернулась на работу после операции на ноге. Знаменитость впервые появилась в студии на съемках на костылях спустя месяц после операции.

В личном блоге телезвезда поделилась видео, на котором она спустя долгое время возвращается в студию программы «Секрет на миллион», где она является ведущей.

«Месяц на больничном. Пора выходить на работу», — подписала ролик Лера Кудрявцева.

На опубликованных кадрах видно, как телеведущая медленно и аккуратно передвигается на костылях. Лера Кудрявцева улыбается и приветствует сотрудников.

Мнения пользователей Сети о возвращении телезвезды к съемкам на костылях разделились. Одни подписчики порадовались за Леру Кудрявцеву, а другие заявили, что она рано вернулась на работу, поскольку не восстановилась до конца.

«Люди в теме советовали вам поберечь ногу как минимум полгода. Но нет, вы уже скачете. Зря не слушаетесь. Если нарушите архитектуру других суставов будет беда», — написали в комментариях под постом.

Напомним, в начале февраля Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги во время репетиции танцевального номера для нового шоу. Выяснилось, что у телеведущей — разрыв крестообразных связок и перелом колена. Для полного восстановления знаменитости потребуется более полугода.

Лера Кудрявцева перенесла операцию три недели назад. 26 февраля телезвезду выписали домой, а 2 марта началась ее реабилитация. Телеведущая признавалась, что восстановление после хирургического вмешательства дается ей тяжело, однако она решила вернуться к работе спустя месяц после операции.

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