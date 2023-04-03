«Одышка и пот по спине»: молодая звезда «Каменской» больше не скрывает проблем со здоровьем

Наталия Антонова не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Однако на этот раз звезда «Каменской» вышла на связь с подписчиками и сообщила о серьезных проблемах со здоровьем.

Недуг настиг 49-летнюю женщину во время третьей беременности. Тогда утонченная Антонова набрала 30 кг, и виной всему безостановочное употребление еды.

«Мне все казалось гармоничным. Я же беременна, вот и ела за двоих. Признаюсь, я жрала за двоих, вот и результат в 87 кг», — высказалась Наталия.

Действительно, поклонники актрисы помнят тот период, когда она предстала перед ними с сильно округлившимися формами. Как выяснилось, знаменитость от этого испытывала не только эстетический дискомфорт. Из-за лишнего веса у нее возникли серьезные проблемы с сердцем. «Одышка, пот по спине, тахикардия», — пояснила Антонова.

К счастью, тогда ей на помощь пришел супруг, который по профессии является гинекологом. Мужчина довольно в грубой форме указывал актрисе на имеющуюся проблему. Однако, по словам Наталии, сейчас она благодарна мужу за необходимый «пинок».

«Это очень поучительная история. Теперь я не забываю о перспективе на будущее», — резюмировала знаменитость.

Ранее дочка Славы вышла на связь и рассказала о том, что ей пришлось пережить во время родов. Напомним, совсем недавно Александра стала мамой, однако на последней неделе беременности произошла опасная ситуация: ее ребенок обмотался пуповиной. По воспоминаниям новоиспеченной мамочки, показатели малыша были далеки от нормы. Именно поэтому врачи приняли решение об экстренных родах.