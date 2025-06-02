49-летний юморист Вадим Галыгин признался, что стал дедушкой

49-летний юморист Вадим Галыгин признался, что у него родился внук. Об этом стало известно в эфире «Шоу Воли».

Вадим Галыгин не делится подробностями личной жизни, однако в студии Павла Воли признался в новом семейном статусе. Как выяснилось, юморист стал дедушкой. Он не уточнил пол ребенка, но признался, что воспитывать внука — большая ответственность.

«Самое прикольное — это когда ты берешь на руки малютку, и это как бы твое, но не твое. Ответственность, гиперответственность такая», — высказался Вадим.

Комик надеется, что справится с ролью дедушки и сможет передать внуку свой опыт. При этом ему важно не научить малыша плохому.

«Главный минус быть дедушкой — это не учить плохому», — резюмировал он.

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