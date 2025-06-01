Стал дедушкой в 13-й раз: Никита Михалкова рассказал о пополнении в семья сына Артема

Российский режиссер Никита Михалков в очередной раз стал дедушкой. Он между делом рассказал об этом во время интервью «Каравану историй».

В беседе с журналистами киноактер начал говорить о своей семья. В какой-то момент Михалков признался, что вновь стал дедушкой и рад такому большому количеству внуков — всего их у Никиты Сергеевича 13.

Пополнение случилось в семье Артема Михалкова. У сына именитого режиссера родилась третья дочь. Несмотря на всю радость, Михалков-старший уже не помнит имена всех внуков.

«Вот сегодня у Темы родилась дочка еще одна — Люба... У Ани трое, у Степана четверо, у Нади двое, у Темы — теперь четверо. Я уже и по именам-то не всех различаю. Но у меня очень тонкие отношения с ними, особенно с девочками. С девочками и нужна тонкость определенная», — заявил режиссер.

Ранее сообщалось, что Михалков в 2022 году снял шоу, в котором предсказал будущее Ивана Урганта. Он назвал его: «Вы или крестик снимите, или трусы наденьте».