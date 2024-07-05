49-летний певец Шура поддержал идею введения дресс-кода для артистов. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

После того, как в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в кожаном боди, в Сети стали обсуждать введение дресс-кода для артистов. Шура отметил, что в начале карьеры он и сам выходил к слушателям в трусах, однако теперь он следит за своим внешним видом. Более того, певец поддержал введение дресс-кода для публичных людей.

«На сцене мы одни. Есть сценический имидж, а есть вот этот «гуляющий дома». Я в трусах пел. Можно было в те годы, сейчас ни в коем случае такого не надо. Кто же Филиппу Киркорову запретит выйти, в чем он хочет? Только он сам себе, а я уже в трусах не хожу», — высказался Шура.

Ранее сообщалось, что Минкульт Краснодарского края не будет вмешиваться в дресс-код на концерте певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Подробности читайте в этой новости.

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