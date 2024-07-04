Краснодарский Минкульт не будет следить за дресс-кодом на концерте Ольги Бузовой

Министерство культуры Краснодарского края не будет вмешиваться в дресс-код на концерте певицы и телеведущей Ольги Бузовой, заявил в разговоре с интернет-изданием «Абзац» пресс-секретарь ведомства Сергей Жуков.

«Это не государственная площадка. Происходящее там - на совести владельцев данного заведения», - объяснил Жуков.

Концерт Ольги Бузовой назначен на 9 августа в баре «Архитектор». Выступление пройдет в закрытом формате с возрастным цензом 21+. Стоимость билета составляет 5 тысяч рублей.

В июне в СМИ разгорелся скандал вокруг выступления Ольги Бузовой в День защиты детей в Уфе. Общественный резонанс вызвал откровенный наряд певицы, она была одета в кожаное боди с сапогами-чулками.

Ранее мы сообщали, что, по словам представителя площадки, шоу начнется в полночь и продлится около часа. Организатор отдельно подчеркнул, что концерт нельзя считать массовым мероприятием, а на входе будет фейсконтроль.