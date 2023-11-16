49-летний актер Марат Башаров сообщил, что ему тяжело сталкиваться с горем. Артист поделился откровением с изданием The Voice.

Башаров уже много лет является бессменным ведущим «Битвы экстрасенсов». По словам знаменитости, самое сложное для него во время съемок — это наблюдать за чужими бедами. Дело в том, что Башаров пропускает через себя переживания героев, обратившихся за помощью к экстрасенсам. При этом он отметил, что за годы работы научился быстро восстанавливаться после эмоциональных съемок.

«Если кто-то думает, что эта программа — постановка, то подумайте, где мы находим такое количество человеческих историй», — обратился к зрителям Марат.

Башаров добавил, что собирается на работу как на праздник. Актер верит в чудеса и знает, что увидит их на съемочной площадке.

Ранее актер Марат Башаров сообщил, что возлюбленной «по барабану» на его прошлое. Подробности смотрите в этой статье.

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