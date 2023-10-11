Актер Марат Башаров сообщил, что возлюбленной «по барабану» на его прошлое. Артист поделился откровением с изданием Kp.ru.

В Воронеже прошел спектакль «Жениться Вам надо, барин!», в котором Башаров сыграл главную роль. После выступления Марат пообщался с журналистами и рассказал об отношениях с Анастасией Борисовой.

После скандальных разводов актер открыто демонстрирует счастье. По мнению Марата, не стоит начинать отношения, боясь неудач. Артист признается, что у него с коллегой произошла любовь с первого взгляда. Борисова покорила Башарова улыбкой.

«Покорила улыбкой. Сразу начались «бабочки в животе». Я наслаждаюсь отношениями. Хочу, чтобы мной тоже наслаждались», — высказался Марат.

По данным СМИ, Башарова неоднократно обвиняли в домашнем насилии. Как выяснилось, Борисову не волнует скандальное прошлое избранника. Актер убежден, что возлюбленная видит трепетное отношение к себе.

«Асе по барабану эти разговоры, мое прошлое. Она видит мое отношение к ней, чувствует его», — резюмировал Марат.

Напомним, что Марат и Анастасия уже несколько месяцев живут вместе. Поговаривают, пара планирует сыграть свадьбу.

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