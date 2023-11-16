Певец Виктор Рыбин считает, что Алла Пугачева стала жертвой обстоятельств. Артист поделился откровением в программе RTVI «Легенда».

По словам артиста, его с Пугачевой связывала близкая дружба. Рыбин часто бывал у нее в гостях, выступал на «Рождественских встречах Аллы Пугачевой». Однако их общение прекратилось после отъезда певицы. Виктор заявил, что у него изменилось отношение к коллеге из-за ее провокационных высказываний. Как выяснилось, супруга Рыбина разделяет его мнение.

«Мы с Наташей расстроились, когда это получилось. Алла, конечно, поддержала семью, а потом так некрасиво высказалась о нас всех. После этого мы уже обозлились», — заявил Рыбин

Также Виктор высказался об активах исполнительницы хита «Арлекино». По словам артиста, у Пугачевой много недвижимости за границей.

«У них с мужем активов за границей больше, чем у нас. У нас их никто не лишит недвижимости. Они могут спокойно ею распоряжаться, а там бы они ее лишились», — уточнил Рыбин.

Ранее сообщалось о том, что Алла Пугачева и ее супруг вышли на романтическую прогулку на Кипре. Подробности смотрите в этой статье.