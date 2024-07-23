48-летняя основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о разводе, несмотря на семеро детей

48-летняя основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем Владиславом. В браке у пары родились семеро детей.

Бакальчук прокомментировала сообщение Владислава о том, что она ушла из дома и «связалась с непонятной компанией».

«Это не рейдерский захват. Это развод», - поделилась предпринимательница в своем Telegram-канале.

По словам Бакальчук, «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании». Для подтверждения своих слов она опубликовала фотографию, где Владислав сидит рядом с ней на презентации.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео разговора с Владиславом. Предприниматель сообщил, что «сейчас не очень дела, жена ушла из дома». Кадыров обещал помочь вернуть ее в семью. Также чеченский лидер отмечал, что рейдеры оградили Татьяну от мужа и семерых детей – супруги не могут увидеться и пообщаться.

Некоторое время назад певица Вера Брежнева высказалась о разводе с продюсером Константином Мелдазе. Она не смогла сдержать слез и, говоря о расставании, заявила, что «это было сложно».