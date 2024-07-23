Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ушла из дома и связалась с непонятной компанией

Владислав Бакальчук - муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук – сообщил, что она ушла из дома. Об этом он рассказал в беседе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Чеченский лидер опубликовал видео разговора в своем Telegram-канале.

«Рад приветствовать, мы давно не виделись. Слышал, что у тебя там проблемы», - начал разговор Кадыров.

На это Владислав Бакальчук ответил: «Сейчас не очень дела, жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес».

Глава ЧР заявил, что «не позволит вмешиваться такими путями в семейную жизнь» и отметил, что «жена должна вернуться домой».

Под видео Кадыров написал, что знаком с Владиславом около 10 лет.

«Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», - говорится в публикации.

Напомним, супруги состоят в браке более 20 лет. У них семеро детей.

Ранее Бакальчук рассказывала, сколько потратила на собственном маркетплейсе за 20 лет.