48-летняя Олеся Железняк попала в больницу после гастролей

Олеся Железняк не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Актриса ведет уединенный образ жизни, редко общается с журналистами и все время уделяет работе. Как сообщает издание «Экспресс газета», вернувшись после изнуряющих гастролей, звезда «Сватов» оказалась в больнице.

К счастью, говорить о проблемах со здоровьем Олеси не приходится. Дело в том, что театр Ленком, в котором служит Железняк, сотрудничает с Центральным военным клиническим госпиталем имени Вишневского. По традиции, 9 мая артисты приезжают в медицинское учреждение и выступают с праздничной программой. Учитывая занятость знаменитости, доктора и пациенты не ожидали увидеть ее в этот день в стенах заведения. Однако Олесе удалось всех удивить: она не только сумела сохранить традицию, но и подарила сотрудникам больницы деликатесы. Трогательными кадрами с торжества поделилась пресс-служба медицинского учреждения.

Ранее Железняк откровенно высказалась о материнстве. Звезда «Сватов» произнесла: «Постоянная боль и страдания». Что именно хотела сказать актриса — узнаете в этой статье.

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