«Постоянная боль и страдания»: звезда «Сватов» Железняк откровенно о материнстве

Актриса Олеся Железняк успевает сниматься в кино, играть в театре и воспитывать четверых детей! Но звезда сериала «Сваты» признается, что ей порой бывает тяжело.

48-летней артистке чаще всего предлагают комедийные роли на экране, но в родном «Ленкоме» ее можно увидеть с другой стороны. Зрители уходят с ее спектаклей со слезами на глазах! Сейчас она участвует в постановке «Последний поезд», в которой когда-то играла великолепная Фаина Раневская.

По словам Железняк, сценарий спектакля ей очень близок. Она многое знает о вечных проблемах между отцами и детьми. Брюнетка признается, что ей было легко войти в образ главной героини Люси.

«Материнство – это радость и постоянная боль. Ты всегда страдаешь со своими детьми, не знаю, как можно по-другому, я всегда это испытываю», – поделилась звезда в интервью «Московской правде».

Актрисе грустно от того, что их с детьми биологическое время не совпадает. Женщина понимает, что, когда наследники будут взрослыми и самостоятельными, то она будет уже «немощной».

«В этом трагедия жизни. Для меня спектакль именно про это», – вздыхает Олеся.

Несмотря на постоянную занятость, знаменитость старается уделять детям все свое свободное время. Она и ее супруг Спартак Сумченко рады, что у них такая большая семья.

Ранее мы писали о том, что звезда «Сватов» жаловалась на отсутствие ролей в кино.